Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что опасался провала военной операции в Венесуэле - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/trump-2066854970.html
Трамп заявил, что опасался провала военной операции в Венесуэле
Трамп заявил, что опасался провала военной операции в Венесуэле - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп заявил, что опасался провала военной операции в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил газете New York Times, что опасался провала военной операции в Венесуэле, которая прошла в начале января, подобно катастрофе... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:23:00+03:00
2026-01-08T11:23:00+03:00
в мире
иран
сша
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_179:0:2894:1527_1920x0_80_0_0_fa07599924790acdd2cc3a1ca60d99e6.jpg
https://ria.ru/20260104/tramp-2066286491.html
иран
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_267:0:2790:1892_1920x0_80_0_0_87a0c690f57b0c3dffc35213e90b7517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Иран, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил, что опасался провала военной операции в Венесуэле

NYT: Трамп опасался провала операции в Венесуэле подобно операции 1980 г в Иране

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил газете New York Times, что опасался провала военной операции в Венесуэле, которая прошла в начале января, подобно катастрофе бывшего американского президента Джимми Картера в Иране в 1980 году, которая "разрушила его администрацию",
«
"Президент (Трамп - ред.) заявил, что по мере развития операции он опасался, что она может обернуться "катастрофой Джимми Картера. Это разрушило всю его администрацию", - отмечает газета.
Издание уточняет, что Трамп имел в виду "провальную операцию" 24 апреля 1980 года по спасению 52 американских заложников, удерживаемых в Иране. Газета напоминает, что тогда американский вертолет столкнулся с самолетом в пустыне. Это стало трагедией, омрачившей "наследие" Картера, но она привела к созданию хорошо подготовленных сил специального назначения.
"Я не знаю, выиграл бы он выборы, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов", - отметил Трамп, говоря о Картере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
4 января, 08:00
 
В миреИранСШАВенесуэлаДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала