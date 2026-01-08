Трамп заявил, что опасался провала военной операции в Венесуэле

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил газете New York Times, что опасался провала военной операции в Венесуэле, которая прошла в начале января, подобно катастрофе бывшего американского президента Джимми Картера в Иране в 1980 году, которая "разрушила его администрацию",
"Президент (Трамп - ред.) заявил, что по мере развития операции он опасался, что она может обернуться "катастрофой Джимми Картера. Это разрушило всю его администрацию", - отмечает газета.
Издание уточняет, что Трамп имел в виду "провальную операцию" 24 апреля 1980 года по спасению 52 американских заложников, удерживаемых в Иране. Газета напоминает, что тогда американский вертолет столкнулся с самолетом в пустыне. Это стало трагедией, омрачившей "наследие" Картера, но она привела к созданию хорошо подготовленных сил специального назначения.
"Я не знаю, выиграл бы он выборы, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов", - отметил Трамп, говоря о Картере.
