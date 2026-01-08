Трамп заявил, что опасался провала военной операции в Венесуэле

"Президент (Трамп - ред.) заявил, что по мере развития операции он опасался, что она может обернуться "катастрофой Джимми Картера. Это разрушило всю его администрацию", - отмечает газета.

"Я не знаю, выиграл бы он выборы, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов", - отметил Трамп, говоря о Картере.