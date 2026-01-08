Рейтинг@Mail.ru
Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с Родригес - РИА Новости, 08.01.2026
11:13 08.01.2026
Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с Родригес
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, но заявил, что... РИА Новости, 08.01.2026
Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с Родригес

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, но заявил, что госсекретарь США Марко Рубио с ней постоянно общается.
В ходе интервью газете New York Times американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, разговаривал ли он с Родригес.
"Но Марко с ней постоянно общается... Скажу вам, что мы в постоянном контакте с ней и (ее - ред.) администрацией", - заявил Трамп.
