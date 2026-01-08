https://ria.ru/20260108/trump-2066853933.html
Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с Родригес
Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с Родригес - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с Родригес
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, но заявил, что... РИА Новости, 08.01.2026
Трамп не стал отвечать, разговаривал ли он с Родригес
Трамп заявил, что Рубио постоянно общается с Родригес