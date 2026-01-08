Рейтинг@Mail.ru
11:01 08.01.2026 (обновлено: 11:36 08.01.2026)
Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем, сообщает газета New York Times, взявшая у него интервью. РИА Новости, 08.01.2026
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
дональд трамп
венесуэла
в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп
Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу

NYT: Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем

Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем, сообщает газета New York Times, взявшая у него интервью.
"Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
Вчера, 08:00
Президент добавил, что в какой-то момент такая поездка станет безопасной.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
6 января, 08:00
 
