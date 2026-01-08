Рейтинг@Mail.ru
06:16 08.01.2026
Во Владимирской области объявили опасность атаки БПЛА
Во Владимирской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена во Владимирской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.01.2026
Во Владимирской области объявили опасность атаки БПЛА

Военнослужащие в пункте боевого управления. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена во Владимирской области, сообщает МЧС России.
"Экстренная информация РСЧС: Угроза атаки БПЛА во Владимирской области", - говорится в сообщении в приложении министерства.
