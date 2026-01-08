https://ria.ru/20260108/trevoga-2066833290.html
Во Владимирской области объявили опасность атаки БПЛА
Во Владимирской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.01.2026
Во Владимирской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена во Владимирской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владимирская область
россия
2026
Новости
