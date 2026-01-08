https://ria.ru/20260108/trevoga-2066832118.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
ивановская область
ивановская область
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
