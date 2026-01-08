https://ria.ru/20260108/trevoga-2066818130.html
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ставропольского края, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 08.01.2026
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
