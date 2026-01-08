Рейтинг@Mail.ru
23:11 08.01.2026 (обновлено: 23:18 08.01.2026)
Трамп посоветовал Европе взяться за ум
Трамп посоветовал Европе взяться за ум
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе пора "взяться за ум" в том, что касается увеличения военных расходов. РИА Новости, 08.01.2026
Трамп посоветовал Европе взяться за ум

Трамп посоветовал Европе взяться за ум в плане увеличения военных расходов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе пора "взяться за ум" в том, что касается увеличения военных расходов.
"Я думаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они взялись за ум. Именно я добился того, чтобы они начали тратить большую долю ВВП на НАТО. Но если вы посмотрите на НАТО, то я могу сказать вам: Россия вообще не волнуется по поводу других стран, кроме нас", - сказал Трамп в интервью газете New York Times.
