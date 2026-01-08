https://ria.ru/20260108/tramp-2066934307.html
Трамп посоветовал Европе взяться за ум
Трамп посоветовал Европе взяться за ум - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп посоветовал Европе взяться за ум
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе пора "взяться за ум" в том, что касается увеличения военных расходов. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T23:11:00+03:00
2026-01-08T23:11:00+03:00
2026-01-08T23:18:00+03:00
европа
удары сша по венесуэле
нато
дональд трамп
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_046e1b543833fcd3667db34ea57273c7.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930182.html
европа
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e9992c7f84aecab1c5d5af2af5c59b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, удары сша по венесуэле, нато, дональд трамп, сша, россия, в мире
Европа, Удары США по Венесуэле, НАТО, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
Трамп посоветовал Европе взяться за ум
Трамп посоветовал Европе взяться за ум в плане увеличения военных расходов