Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
22:44 08.01.2026
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что американский штат Огайо рассматривается для размещения там пункта управления системой ПРО "Золотой купол". РИА Новости, 08.01.2026
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"

Трамп рассматривает штат Огайо для размещения системы ПРО "Золотой купил"

Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что американский штат Огайо рассматривается для размещения там пункта управления системой ПРО "Золотой купол".
"Я люблю Огайо, могу вам это сказать. И я каждый раз одерживал в Огайо убедительную победу, и все, кого я поддерживал в Огайо, побеждали… но я слышал, что это одно из мест, которое очень серьезно рассматривается", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
При этом Трамп отметил, что окончательное решение о месте размещения центра управления пока не принято.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
