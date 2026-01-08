https://ria.ru/20260108/tramp-2066932035.html
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил" - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что американский штат Огайо рассматривается для размещения там пункта управления системой ПРО "Золотой купол". РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:44:00+03:00
2026-01-08T22:44:00+03:00
2026-01-08T22:53:00+03:00
в мире
огайо
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d6c595e7486db954f20250e93e27fed.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930533.html
огайо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b59ffe395ca748741b89e861012cd50c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, сша, дональд трамп
В мире, Огайо, США, Дональд Трамп
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
Трамп рассматривает штат Огайо для размещения системы ПРО "Золотой купил"