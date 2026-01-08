Рейтинг@Mail.ru
К сделке по ядерному оружию стоит подключить новых игроков, заявил Трамп
22:42 08.01.2026 (обновлено: 22:52 08.01.2026)
К сделке по ядерному оружию стоит подключить новых игроков, заявил Трамп
Президент США заявил, что к любому новому соглашению по ядерным вооружениям, помимо Соединенных Штатов и России, необходимо подключить "пару других игроков".
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
К сделке по ядерному оружию стоит подключить новых игроков, заявил Трамп

Трамп: к новому соглашению по ядерным вооружениям стоит подключить новых игроков

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США заявил, что к любому новому соглашению по ядерным вооружениям, помимо Соединенных Штатов и России, необходимо подключить "пару других игроков".
"Вероятно, стоит также привлечь еще пару других игроков", - сказал Трамп в интервью газете New York Times.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Гарантией защиты страны является только ядерный арсенал, заявил Медведев
3 января, 15:59
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
