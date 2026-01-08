https://ria.ru/20260108/tramp-2066931777.html
К сделке по ядерному оружию стоит подключить новых игроков, заявил Трамп
К сделке по ядерному оружию стоит подключить новых игроков, заявил Трамп - РИА Новости, 08.01.2026
К сделке по ядерному оружию стоит подключить новых игроков, заявил Трамп
Президент США заявил, что к любому новому соглашению по ядерным вооружениям, помимо Соединенных Штатов и России, необходимо подключить "пару других игроков". РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:42:00+03:00
2026-01-08T22:42:00+03:00
2026-01-08T22:52:00+03:00
сша
в мире
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20260103/medvedev-2066211512.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, дональд трамп
США, В мире, Россия, Дональд Трамп
К сделке по ядерному оружию стоит подключить новых игроков, заявил Трамп
Трамп: к новому соглашению по ядерным вооружениям стоит подключить новых игроков