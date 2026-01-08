Рейтинг@Mail.ru
22:36 08.01.2026
Трамп считает, что Россию из всего НАТО волнуют только США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте НАТО Россия "совершенно не обеспокоена" какими-либо другими государствами, кроме Соединённых Штатов.
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте НАТО Россия "совершенно не обеспокоена" какими-либо другими государствами, кроме Соединённых Штатов.
"Если посмотреть на НАТО, то Россия, могу вам сказать, совершенно не обеспокоена никакой другой страной, кроме нас", — сказал Трамп в интервью газете New York Times, опубликованном в четверг.
