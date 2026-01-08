https://ria.ru/20260108/tramp-2066931097.html
Трамп считает, что Россию из всего НАТО волнуют только США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте НАТО Россия "совершенно не обеспокоена" какими-либо другими государствами, кроме Соединённых Штатов. РИА Новости, 08.01.2026
