Трамп не ответил, что ему важнее, НАТО или Гренландия - РИА Новости, 08.01.2026
22:33 08.01.2026
Трамп не ответил, что ему важнее, НАТО или Гренландия
Трамп не ответил, что ему важнее, НАТО или Гренландия

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times не дал прямого ответа на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией, заявив, что между ними может встать выбор.
"Когда его спросили, что для него важнее, получение Гренландии или сохранение НАТО, господин Трамп отказался ответить прямо, но признал, что это может быть выбор. Он дал понять, что трансатлантический альянс по сути является бесполезным без Соединенных Штатов в его основе", - пишет издание.
Трамп об истечении срока действия ДСНВ: истечет так истечет
Вчера, 22:26
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Куба висит на волоске, заявил Трамп
Вчера, 22:30
 
