Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать
Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не осталось возможностей для давления на Кубу, кроме вторжения и взрывов. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:31:00+03:00
2026-01-08T22:31:00+03:00
2026-01-08T22:40:00+03:00
сша, куба, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп
США, Куба, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать
Трамп на вопрос о Кубе: США осталось только прийти на остров и взрывать