Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать - РИА Новости, 08.01.2026
22:31 08.01.2026 (обновлено: 22:40 08.01.2026)
Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать
Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не осталось возможностей для давления на Кубу, кроме вторжения и взрывов. РИА Новости, 08.01.2026
2026
Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не осталось возможностей для давления на Кубу, кроме вторжения и взрывов.
"Не думаю, что осталось много для давления, кроме как прийти туда и взрывать это место", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, ответив на вопрос, усилят ли США давление на Кубу.
Трамп об истечении срока действия ДСНВ: истечет так истечет
