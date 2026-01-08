Куба висит на волоске, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес Гаваны.

« "Я думаю, что Куба висит на волоске, у Кубы большие проблемы", — сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Кроме того, американский лидер заявил, что у Вашингтона не осталось возможностей для давления на эту латиноамериканскую страну, кроме вторжения и взрывов.

Большими неприятностями Гаване грозил и госсекретарь Марко Рубио. Трамп ранее также утверждал, что Штаты хотят помочь кубинскому народу, отметив при этом, что не планирует военных действий, так как республика "падет сама по себе".

Накануне министр энергетики США Крис Райт анонсировал существенное давление на Кубу после американского вторжения в Венесуэлу.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.