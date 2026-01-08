Рейтинг@Mail.ru
22:24 08.01.2026 (обновлено: 22:29 08.01.2026)
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп пообещал сильный удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих, добавив, что довел это до сведения Тегерана.
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих

Трамп пообещал сильный удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сильный удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих, добавив, что довел это до сведения Тегерана.
"Я дал им понять, что если они начнут убивать людей... если они это сделают, мы нанесем по ним очень сильный удар", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Он также отметил, что США пристально следят за развитием ситуации с протестами.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вице-президент США заявил о поддержке протестующих в Иране
Вчера, 22:19
 
