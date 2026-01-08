https://ria.ru/20260108/tramp-2066929791.html
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп пообещал сильный удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих, добавив, что довел это до сведения Тегерана. РИА Новости, 08.01.2026
Трамп пообещал удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих
Трамп пообещал сильный удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих