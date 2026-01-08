Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США следят за развитием протестов в Иране
22:23 08.01.2026 (обновлено: 22:48 08.01.2026)
Трамп заявил, что США следят за развитием протестов в Иране
Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что целью Соединенных Штатов в Иране является коллапс правительства страны. РИА Новости, 08.01.2026
сша, иран, в мире, тегеран (город), дональд трамп
США, Иран, В мире, Тегеран (город), Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что целью Соединенных Штатов в Иране является коллапс правительства страны.
"Ну, я не хочу этого прямо говорить, но скажу вам: у них дела идут неважно", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. отвечая на вопрос является ли целью США в отношении Ирана крах правительства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп об истечении срока действия ДСНВ: истечет так истечет
Вчера, 22:26
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Куба висит на волоске, заявил Трамп
Вчера, 22:30
 
СШАИранВ миреТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
