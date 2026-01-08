Рейтинг@Mail.ru
21:00 08.01.2026 (обновлено: 21:08 08.01.2026)
Трамп рассказал, кто подрывает национальную безопасность США
Трамп рассказал, кто подрывает национальную безопасность США
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал сенаторов-республиканцев, которые проголосовали вместе с демократами за резолюцию, ограничивающую его полномочия
Трамп рассказал, кто подрывает национальную безопасность США

Трамп обвинил часть сенаторов-республиканцев в подрыве нацбезопасности США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал сенаторов-республиканцев, которые проголосовали вместе с демократами за резолюцию, ограничивающую его полномочия по применению военной силы за рубежом, заявив, что их действия подрывают обороноспособность и национальную безопасность страны.
"Этот голосование серьёзно ослабляет самооборону США и подрывает полномочия президента как верховного главнокомандующего", — написал Трамп в своем посте в соцсети TRUTH Social, подчеркнув, что закон о военных полномочиях, по его мнению, является неконституционным и нарушает статью II Конституции США.
В публикации Трамп заявил, что республиканцы, поддержавшие инициативу, "должны стыдиться", и поимённо упомянул сенаторов Сьюзан Коллинз, Лизу Мурковски, Рэнда Пола, Джоша Хоули и Тодда Янга, отметив, что они "не должны быть переизбраны". По его словам, одобренная инициатива "серьёзно ограничивает возможности США защищать себя".
Вместе с тем он сообщил, что по данному вопросу в сенате на следующей неделе состоится "более важное голосование".
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу
Вчера, 12:08
 
