Трамп рассказал, кто подрывает национальную безопасность США

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал сенаторов-республиканцев, которые проголосовали вместе с демократами за резолюцию, ограничивающую его полномочия по применению военной силы за рубежом, заявив, что их действия подрывают обороноспособность и национальную безопасность страны.