Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу

В своем посте президент Колумбии призвал США к миру и глобальной демократии. Он напомнил Трампу о письме, направленном ранее, в котором предлагал выстраивать международные альянсы вокруг перехода к чистой энергетике. По словам Петро, он заявил главе Белого дома, что давление и силовые действия в отношении стран, обладающих природными ресурсами, лишь усугубляют глобальные риски и климатический кризис. Военная операция США против Венесуэлы

В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.