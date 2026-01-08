Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети X фото с символами Колумбии и США после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.
На кадре изображены ягуар и орлан, прижавшиеся друг к другу.
На кадре изображены ягуар и орлан, прижавшиеся друг к другу.
Фотография, опубликованная в социальной сети Густаво Петро
Фотография, опубликованная в социальной сети Густаво Петро
В своем посте президент Колумбии призвал США к миру и глобальной демократии. Он напомнил Трампу о письме, направленном ранее, в котором предлагал выстраивать международные альянсы вокруг перехода к чистой энергетике. По словам Петро, он заявил главе Белого дома, что давление и силовые действия в отношении стран, обладающих природными ресурсами, лишь усугубляют глобальные риски и климатический кризис.
Военная операция США против Венесуэлы
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклин.
Власти в Каракасе заявили, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как отмечал глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных. Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
Власти в Каракасе заявили, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как отмечал глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных. Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.