Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу - РИА Новости, 08.01.2026
12:08 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/tramp-2066858217.html
Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу
Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу - РИА Новости, 08.01.2026
Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу
Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети X фото с символами Колумбии и США после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом. На кадре... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T12:08:00+03:00
2026-01-08T12:08:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
колумбия
густаво петро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066855184.html
сша
венесуэла
колумбия
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, колумбия, густаво петро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Колумбия, Густаво Петро, Удары США по Венесуэле
Президент Колумбии опубликовал "говорящее" послание Трампу

Петро опубликовал фото с символами Колумбии и США после разговора с Трампом

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети X фото с символами Колумбии и США после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

На кадре изображены ягуар и орлан, прижавшиеся друг к другу.
Фотография, опубликованная в социальной сети Густаво Петро
Фотография, опубликованная в социальной сети Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Фотография, опубликованная в социальной сети Густаво Петро
В своем посте президент Колумбии призвал США к миру и глобальной демократии. Он напомнил Трампу о письме, направленном ранее, в котором предлагал выстраивать международные альянсы вокруг перехода к чистой энергетике. По словам Петро, он заявил главе Белого дома, что давление и силовые действия в отношении стран, обладающих природными ресурсами, лишь усугубляют глобальные риски и климатический кризис.

Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклин.

Власти в Каракасе заявили, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как отмечал глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных. Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы дают США все необходимое
