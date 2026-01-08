Рейтинг@Mail.ru
Трамп заслушает доклад американской разведки - РИА Новости, 08.01.2026
07:00 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/tramp-2066836423.html
Трамп заслушает доклад американской разведки
Трамп заслушает доклад американской разведки - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп заслушает доклад американской разведки
Президент США Дональд Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки, следует из распространенного Белым домом расписания. РИА Новости, 08.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
https://ria.ru/20260107/tramp-2066809223.html
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заслушает доклад американской разведки

Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки

© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки, следует из распространенного Белым домом расписания.
В 11.00 по местному времени (19.00 мск) Трамп заслушает доклад разведки в Овальном кабинете.
Перед этим американский лидер примет участие в фотосессии с прокурорами Соединённых Штатов в 10.15 (18.15 мск).
В 17.30 (1.30 мск в пятницу) Трамп примет участие в политическом совещании, тема которого не сообщается.
Все три мероприятия будут закрыты для прессы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп может объявить о создании совета мира по Газе, пишет Axios
7 января, 23:27
 
