Трамп заслушает доклад американской разведки

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки, следует из распространенного Белым домом расписания.

В 11.00 по местному времени (19.00 мск) Трамп заслушает доклад разведки в Овальном кабинете.

Перед этим американский лидер примет участие в фотосессии с прокурорами Соединённых Штатов в 10.15 (18.15 мск).

В 17.30 (1.30 мск в пятницу) Трамп примет участие в политическом совещании, тема которого не сообщается.