Трамп заслушает доклад американской разведки
Трамп заслушает доклад американской разведки - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп заслушает доклад американской разведки
Президент США Дональд Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки, следует из распространенного Белым домом расписания.
Трамп заслушает доклад американской разведки
Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки, следует из распространенного Белым домом расписания.
В 11.00 по местному времени (19.00 мск) Трамп
заслушает доклад разведки в Овальном кабинете.
Перед этим американский лидер примет участие в фотосессии с прокурорами Соединённых Штатов в 10.15 (18.15 мск).
В 17.30 (1.30 мск в пятницу) Трамп примет участие в политическом совещании, тема которого не сообщается.
Все три мероприятия будут закрыты для прессы.