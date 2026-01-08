https://ria.ru/20260108/tramp-2066824131.html
Трамп поручил вывести США из украинского научного центра
Трамп поручил вывести США из украинского научного центра
Трамп поручил вывести США из украинского научного центра
Президент США Дональд Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном
2026-01-08T03:15:00+03:00
2026-01-08T03:15:00+03:00
2026-01-08T03:32:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
сша
2026
Новости
ru-RU
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Трамп поручил вывести США из украинского научного центра
Трамп поручил вывести США из связанного с Пентагоном украинского научного центра
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном, следует
из текста меморандума, подписанного американским лидером.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций.
"Организации, из которых Соединённые Штаты выходят… Украинский научно-технологический центр", - говорится в тексте меморандума.
Также США, среди прочего, покинут конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), фонд ООН в области народонаселения, еще ряд организаций и офисов в системе Организации.
В 2022 году Минобороны РФ сообщило, что центр занимался распределением грантов на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия.