ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном, Президент США Дональд Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном, следует из текста меморандума, подписанного американским лидером.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций.

"Организации, из которых Соединённые Штаты выходят… Украинский научно-технологический центр", - говорится в тексте меморандума.

Также США, среди прочего, покинут конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), фонд ООН в области народонаселения, еще ряд организаций и офисов в системе Организации.