03:00 08.01.2026
Трамп сообщил о разговоре с президентом Колумбии
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о проведенном разговоре с президентом Колумбии Густаво Петро.
Разговор состоялся спустя несколько дней после похищения военными США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и угроз американского лидера в адрес колумбийского коллеги.
"Для меня было большой честью поговорить с президентом Густаво Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия, возникшие между нами", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
"Я высоко оценил его звонок и тон разговора и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшем будущем. В настоящее время ведутся приготовления между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии. Встреча состоится в Белом доме в Вашингтоне", - сообщил он.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него.
Петро же назвал обвинения в наркоторговле со стороны лидера США отражением "старческого разума" и назвал его правительство "жадными людьми вне закона".
