© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил , что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России.

"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он (Трамп - ред.) дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России , над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими", - написал Грэм* в соцсети X.

Грэм назвал решение американского лидера "своевременным".

"Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть", – пояснил он.

"Я рассчитываю на сильное двухпартийного голосование, надеюсь, уже на следующей неделе", – написал он.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.