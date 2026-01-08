Рейтинг@Mail.ru
Трамп позволил усилить санкции против России, заявил Грэм*
02:12 08.01.2026
Трамп позволил усилить санкции против России, заявил Грэм*
Трамп позволил усилить санкции против России, заявил Грэм* - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп позволил усилить санкции против России, заявил Грэм*
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России. РИА Новости, 08.01.2026
2026
Трамп позволил усилить санкции против России, заявил Грэм*

Сенатор Грэм: Трамп дал зеленый свет закону об усилении санкций против России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России.
"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он (Трамп - ред.) дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими", - написал Грэм* в соцсети X.
Грэм назвал решение американского лидера "своевременным".
"Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть", – пояснил он.
"Я рассчитываю на сильное двухпартийного голосование, надеюсь, уже на следующей неделе", – написал он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
