Джонсон пригласил Трампа выступить перед конгрессом
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пригласил президента Дональда Трампа выступить перед конгрессом с докладом о положении дел в стране 24 РИА Новости, 08.01.2026
в мире
сша
майк джонсон
дональд трамп
сша
