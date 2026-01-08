Рейтинг@Mail.ru
02:05 08.01.2026
Джонсон пригласил Трампа выступить перед конгрессом
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пригласил президента Дональда Трампа выступить перед конгрессом с докладом о положении дел в стране 24 РИА Новости, 08.01.2026
в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пригласил президента Дональда Трампа выступить перед конгрессом с докладом о положении дел в стране 24 февраля.
"Для меня большая честь и особая привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить с посланием о положении страны в стране 24 февраля 2026 года", - написал Джонсон в соцсети X.
По традиции американский президент в начале года выступает перед совместным заседанием обеих палат конгресса, чтобы отчитаться о положении дел в стране и обозначить приоритеты на будущее.
В миреСШАМайк ДжонсонДональд Трамп
 
 
