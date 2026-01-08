https://ria.ru/20260108/tramp-2066816686.html
Трамп пригрозил Raytheon потерей госконтрактов
Трамп пригрозил Raytheon потерей госконтрактов
Президент США Дональд Трамп пригрозил американской оборонной компании Raytheon потерей государственных контрактов, если она не нарастит производство. РИА Новости, 08.01.2026
