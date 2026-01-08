Трамп рассказал, как Венесуэла будет вести бизнес с США

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства в рамках сделки по продаже нефти, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Мне только что сообщили, что Венесуэла собирается закупать только товары американского производства на деньги, которые она получит от нашей новой нефтяной сделки", — написал он в соцсети Truth Social, не уточняя, кто именно ему об этом сказал.
Закупки будут включать сельхозпродукцию, лекарства, медицинское оборудование и оборудование для электросетей американского производства, уточнил президент.
"Другими словами, Венесуэла обязуется вести бизнес с США в качестве своего главного партнера — мудрый выбор и очень хорошая вещь для народа Венесуэлы и Соединенных Штатов", — заключил глава государства.
Накануне глава Белого дома сообщил, что временные власти в Каракасе отдадут американцам до 50 миллионов баррелей нефти. Соединенные Штаты продадут топливо по рыночным ценам, а деньги, по словам Трампа, пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.
