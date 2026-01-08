https://ria.ru/20260108/tramp-2066814545.html
Премьер Норвегии рассказал, что Трамп много раз обсуждал с ним премию мира
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал, что президент США Дональд Трамп много раз обсуждал с ним премию мира, поскольку он "очень в ней... РИА Новости, 08.01.2026
Премьер Норвегии Стере: Трамп очень заинтересован в Нобелевской премии мира
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал
, что президент США Дональд Трамп много раз обсуждал с ним премию мира, поскольку он "очень в ней заинтересован".
В среду Трамп заявил, что Норвегия "по глупости" не присудила ему Нобелевскую премию мира, однако подчеркнул, что это его не беспокоит.
"Я понял, что он (Трамп - ред.) очень заинтересован в премии мира. Он поднимал эту тему со мной много раз, но он очень хорошо знает, как это работает... Он пытается получить признание", - заявил Стёре в интервью норвежскому порталу Nettavisen.
Как отмечается, Стёре подчеркнул, что решение о присуждении Нобелевской премии мира принимает Норвежский Нобелевский комитет, а не премьер-министр Норвегии.
"Он сказал мне, что знает, что решения принимаю не я, хотя иногда он заинтересован в том, чтобы показать себя", - добавил норвежский премьер.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Марии Корине Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки. Трамп, однако, назвал Мачадо "милой женщиной", но заявил, у нее нет поддержки в Венесуэле.