Премьер Норвегии рассказал, что Трамп много раз обсуждал с ним премию мира

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал , что президент США Дональд Трамп много раз обсуждал с ним премию мира, поскольку он "очень в ней заинтересован".

В среду Трамп заявил, что Норвегия "по глупости" не присудила ему Нобелевскую премию мира, однако подчеркнул, что это его не беспокоит.

"Я понял, что он (Трамп - ред.) очень заинтересован в премии мира. Он поднимал эту тему со мной много раз, но он очень хорошо знает, как это работает... Он пытается получить признание", - заявил Стёре в интервью норвежскому порталу Nettavisen.

Как отмечается, Стёре подчеркнул, что решение о присуждении Нобелевской премии мира принимает Норвежский Нобелевский комитет, а не премьер-министр Норвегии.

"Он сказал мне, что знает, что решения принимаю не я, хотя иногда он заинтересован в том, чтобы показать себя", - добавил норвежский премьер.