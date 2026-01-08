Трамп назвал размер необходимого военного бюджета на 2027 год

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на очень "тревожные и опасные времена".
"После длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами Конгресса, министрами и другими политическими представителями я пришёл к выводу, что на благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что США смогут позволить себе такой уровень военных расходов благодаря политике пошлин и "огромным доходам, которые они приносят".
"Это позволит нам создать "армию мечты", на которую мы давно имеем право и которая, что ещё важнее, обеспечит нам безопасность и защиту, независимо от противника", - написал Трамп.
В декабре 2025 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов.
