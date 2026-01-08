Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал размер необходимого военного бюджета на 2027 год
00:24 08.01.2026 (обновлено: 01:30 08.01.2026)
Трамп назвал размер необходимого военного бюджета на 2027 год
Дарья Буймова
Дарья Буймова
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Трамп назвал размер необходимого военного бюджета на 2027 год

Трамп: военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на очень "тревожные и опасные времена".
"После длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами Конгресса, министрами и другими политическими представителями я пришёл к выводу, что на благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а полтора триллиона долларов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп подписал оборонный бюджет США
19 декабря 2025, 02:55
Американский лидер добавил, что США смогут позволить себе такой уровень военных расходов благодаря политике пошлин и "огромным доходам, которые они приносят".
"Это позволит нам создать "армию мечты", на которую мы давно имеем право и которая, что ещё важнее, обеспечит нам безопасность и защиту, независимо от противника", - написал Трамп.
В декабре 2025 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп рассказал, сколько денег пошлины принесли в бюджет США
6 января, 18:56
 
СШАВ миреДональд Трамп
 
 
