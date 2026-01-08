Рейтинг@Mail.ru
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/tigr-2066845794.html
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь - РИА Новости, 08.01.2026
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь
Второго в 2026 году "конфликтного" амурского тигра поймали в Приморье: хищник убил лошадь в Надеждинском округе, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T09:40:00+03:00
2026-01-08T09:40:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
надеждинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148651/61/1486516190_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_8ba0c0341c9e00eebe3da1e01d833d19.jpg
https://ria.ru/20250521/primore-2018159408.html
россия
хабаровский край
надеждинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148651/61/1486516190_130:0:1409:959_1920x0_80_0_0_4f8bc0805f7475a3b7bf645b55a470c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, надеждинский район
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Надеждинский район
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь

В Надеждинском округе Приморья поймали убившего лошадь амурского тигра

© РИА Новости / Виталий АньковАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 янв – РИА Новости. Второго в 2026 году "конфликтного" амурского тигра поймали в Приморье: хищник убил лошадь в Надеждинском округе, сообщает региональное правительство.
«

"Крупного самца поймали в окрестностях поселка Ключевой утром 8 января. Этот тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Сейчас тигр доставлен в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра", - говорится в сообщении.

Также власти отмечают, что первый отловленный в Приморье в 2026 году "конфликтный" тигр, которого поймали 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа, оказался здоров. Его выпустили на удалённом участке тайги 7 января. За его поведением будут следить специалисты с помощью спутникового ошейника.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов
21 мая 2025, 04:25
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайНадеждинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала