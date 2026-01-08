В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь

"Крупного самца поймали в окрестностях поселка Ключевой утром 8 января. Этот тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Сейчас тигр доставлен в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра", - говорится в сообщении.

Также власти отмечают, что первый отловленный в Приморье в 2026 году "конфликтный" тигр, которого поймали 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа, оказался здоров. Его выпустили на удалённом участке тайги 7 января. За его поведением будут следить специалисты с помощью спутникового ошейника.