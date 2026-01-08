В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь

ВЛАДИВОСТОК, 8 янв – РИА Новости. Второго в 2026 году "конфликтного" амурского тигра поймали в Приморье: хищник убил лошадь в Надеждинском округе, сообщает региональное правительство.
«
"Крупного самца поймали в окрестностях поселка Ключевой утром 8 января. Этот тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Сейчас тигр доставлен в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра", - говорится в сообщении.
Также власти отмечают, что первый отловленный в Приморье в 2026 году "конфликтный" тигр, которого поймали 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа, оказался здоров. Его выпустили на удалённом участке тайги 7 января. За его поведением будут следить специалисты с помощью спутникового ошейника.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов
21 мая 2025, 04:25