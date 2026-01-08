https://ria.ru/20260108/temperatura-2066890593.html
В Симферополе зафиксировали новый температурный рекорд
В Симферополе зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 08.01.2026
В Симферополе зафиксировали новый температурный рекорд
Рекордную максимальную температуру воздуха зафиксировали в Симферополе во вторник и среду, сообщил РИА Новости крымский Гидрометцентр. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:32:00+03:00
2026-01-08T16:32:00+03:00
2026-01-08T16:37:00+03:00
симферополь
республика крым
гидрометцентр
новый год
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066889982_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_23a4e3aef23a4534af6819f9b1da2ef9.jpg
https://ria.ru/20260106/krym-2066569943.html
симферополь
республика крым
симферополь, республика крым, гидрометцентр, новый год, общество, погода
Симферополь, Республика Крым, Гидрометцентр, Новый год, Общество, Погода
В Симферополе зафиксировали новый температурный рекорд
В Симферополе воздух 7 января прогрелся до 17,8 градуса, побив рекорд 1994 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Рекордную максимальную температуру воздуха зафиксировали в Симферополе во вторник и среду, сообщил РИА Новости крымский Гидрометцентр.
"Днем 6 января (в Симферополе - ред.) был перекрыт абсолютный максимум на 0,2 градуса: предыдущий был 15,7 градуса в 1931 году, а теперь составил 15,9 градуса", - рассказал агентству Гидрометцентр.
Кроме того, по данным синоптиков, абсолютный максимум тепла был также перекрыт и в среду, когда температура воздуха днем достигла отметки в 17,8 градуса, что на 2,2 градуса выше, чем в 1994 году.
Дальше, по прогнозам метеорологов, в Крым придет похолодание: температура понизится уже в пятницу, а в субботу на полуостров придет холодный фронт.
"Там уже зайдет настоящая зима: в течение почти недели будут каждые ночь и день отрицательные температуры, ожидаются сильные осадки", - заключил Гидрометцентр.