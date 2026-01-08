В Симферополе зафиксировали новый температурный рекорд

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Рекордную максимальную температуру воздуха зафиксировали в Симферополе во вторник и среду, сообщил РИА Новости крымский Гидрометцентр.

« "Днем 6 января (в Симферополе - ред.) был перекрыт абсолютный максимум на 0,2 градуса: предыдущий был 15,7 градуса в 1931 году, а теперь составил 15,9 градуса", - рассказал агентству Гидрометцентр.

Кроме того, по данным синоптиков, абсолютный максимум тепла был также перекрыт и в среду, когда температура воздуха днем достигла отметки в 17,8 градуса, что на 2,2 градуса выше, чем в 1994 году.

Дальше, по прогнозам метеорологов, в Крым придет похолодание: температура понизится уже в пятницу, а в субботу на полуостров придет холодный фронт.