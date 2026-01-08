https://ria.ru/20260108/svo-2066861280.html
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 120 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.01.2026
