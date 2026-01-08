https://ria.ru/20260108/svo-2066860679.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 08.01.2026
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 180 РИА Новости, 08.01.2026
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли более 180 боевиков и 3 склада в зоне действий "Запада" за сутки