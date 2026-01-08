https://ria.ru/20260108/svo-2066860404.html
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и десять автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2026
запорожская область
