На Западе заявили об экстренном ухудшении ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 08.01.2026
На Западе заявили об экстренном ухудшении ситуации в зоне СВО
На Западе заявили об экстренном ухудшении ситуации в зоне СВО
На Западе заявили об экстренном ухудшении ситуации в зоне СВО

Кошкович: Киев в ближайшие дни столкнется с ухудшением ситуации на поле боя

Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В условиях обострения международной обстановки и подготовки стран Европы к конфронтации с Соединенными Штатами Украина рискует столкнуться с проблемами на фронте, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«

"Начиная примерно с сегодняшнего дня <…> дела у украинцев пойдут совсем плохо. Ситуация настолько ухудшится, что через пару дней я, вероятно, почувствую к ним искреннее сочувствие", — написал он.

Эксперт добавил, что в этих условиях несмотря на шаткость своего положения глава киевского режима Владимир Зеленский выживет. Кошкович назвал это целенаправленной формой наказания всех жителей Украины.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска уничтожили до 1280 военнослужащих ВСУ, танк Leopard, БТР и 23 бронемашины. Кроме того, системы ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
