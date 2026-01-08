Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 08.01.2026 (обновлено: 21:52 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/svet-2066926340.html
В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения
В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения - РИА Новости, 08.01.2026
В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения
В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:51:00+03:00
2026-01-08T21:52:00+03:00
в мире
украина
киев
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe1e104428676bea6702934751eeedac.jpg
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066062509.html
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066811453.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ed1fa5e21e7c24811ca6fd582b55683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, киевская область
В мире, Украина, Киев, Киевская область
В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения

В Киевской области 75 тысяч семей остались без света из-за непогоды

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
В четверг городская администрация Киева призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания и продолжающихся снегопадов. В пятницу в Киеве ожидается до 11 градусов мороза.
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
2 января, 14:30
"Киевская область: 75 тысяч семей без света из-за непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Как уточняют в компании, хуже всего ситуация обстоит в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах области. Аварии связывают с обрывом линий электропередачи из-за налипания мокрого снега и падения деревьев.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ
7 января, 23:58
 
В миреУкраинаКиевКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала