МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В Киевской области 75 тысяч семей остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
В четверг городская администрация Киева призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания и продолжающихся снегопадов. В пятницу в Киеве ожидается до 11 градусов мороза.
"Киевская область: 75 тысяч семей без света из-за непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Как уточняют в компании, хуже всего ситуация обстоит в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах области. Аварии связывают с обрывом линий электропередачи из-за налипания мокрого снега и падения деревьев.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
