Киевский суд разрешил внести залог за депутата Рады Шуфрича, заявил адвокат

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Киевский апелляционный суд одобрил решение об изменении меры пресечения депутату Рады Нестору Шуфричу - он сможет покинуть СИЗО после внесения залога в размере 776 тысяч долларов, сообщил адвокат депутата Виктор Карпенко.
"Есть решение Киевского апелляционного суда от 6 января ... Внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен (776 тысяч долларов - ред.)", - сказал Карпенко в интервью для украинского издания "Телеграф".
Адвокат также добавил, что у защиты депутата пока нет информации о том, когда будет внесен залог и будет ли он внесен вообще. Однако сын депутата Александр считает, что соратники отца так или иначе заплатят необходимую сумму.
Шуфрич ранее заявлял, что в вину ему ставят несколько депутатских запросов по похищению экс-судьи Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и ответах правоохранители увидели преступление. Он отмечал, что ранее к нему приходили представители правоохранительных органов и пытались отнять его бизнес в обмен на свободу.