Рейтинг@Mail.ru
Киевский суд разрешил внести залог за депутата Рады Шуфрича, заявил адвокат - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/sud-2066884622.html
Киевский суд разрешил внести залог за депутата Рады Шуфрича, заявил адвокат
Киевский суд разрешил внести залог за депутата Рады Шуфрича, заявил адвокат - РИА Новости, 08.01.2026
Киевский суд разрешил внести залог за депутата Рады Шуфрича, заявил адвокат
Киевский апелляционный суд одобрил решение об изменении меры пресечения депутату Рады Нестору Шуфричу - он сможет покинуть СИЗО после внесения залога в размере... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:42:00+03:00
2026-01-08T15:42:00+03:00
в мире
киев
нестор шуфрич
николай чаус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102874/02/1028740211_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0942a2d073cb33630394c95a692578aa.jpg
https://ria.ru/20260108/ukrnafta-2066814093.html
https://ria.ru/20260105/sud-2066507931.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102874/02/1028740211_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8a5ef6a61073544ddda282e951563bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, нестор шуфрич, николай чаус
В мире, Киев, Нестор Шуфрич, Николай Чаус
Киевский суд разрешил внести залог за депутата Рады Шуфрича, заявил адвокат

Карпенко: киевский суд разрешил внести залог за депутата Рады Шуфрича

© Фото : Glavkom_NNНародный депутат Украины Нестор Шуфрич
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Glavkom_NN
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Киевский апелляционный суд одобрил решение об изменении меры пресечения депутату Рады Нестору Шуфричу - он сможет покинуть СИЗО после внесения залога в размере 776 тысяч долларов, сообщил адвокат депутата Виктор Карпенко.
"Есть решение Киевского апелляционного суда от 6 января ... Внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен (776 тысяч долларов - ред.)", - сказал Карпенко в интервью для украинского издания "Телеграф".
Заправочная станция Укрнафта - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Украина выиграла у Коломойского* международный суд по компании "Укрнафта"
Вчера, 00:48
Адвокат также добавил, что у защиты депутата пока нет информации о том, когда будет внесен залог и будет ли он внесен вообще. Однако сын депутата Александр считает, что соратники отца так или иначе заплатят необходимую сумму.
В сентябре 2023 года Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд в Киеве арестовал депутата без права внесения залога.
Шуфрич ранее заявлял, что в вину ему ставят несколько депутатских запросов по похищению экс-судьи Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и ответах правоохранители увидели преступление. Он отмечал, что ранее к нему приходили представители правоохранительных органов и пытались отнять его бизнес в обмен на свободу.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Суд в Гааге отложил слушания по задержанию Россией украинских кораблей
5 января, 18:27
 
В миреКиевНестор ШуфричНиколай Чаус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала