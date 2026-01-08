При в Солт-Лейк-Сити стрельбе погибли два человека

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Солт-Лейк-Сити, два человека погибли, ещё шесть пострадали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
По информации телеканала, в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке у часовни, в которой проходили похороны.
"Полиция Солт-Лейк-Сити заявила, что два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы возле похоронной процессии в среду вечером (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Телеканал сообщает, что задержаний подозреваемых в стрельбе пока не происходило.
