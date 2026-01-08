Рейтинг@Mail.ru
При в Солт-Лейк-Сити стрельбе погибли два человека
07:25 08.01.2026
При в Солт-Лейк-Сити стрельбе погибли два человека
При в Солт-Лейк-Сити стрельбе погибли два человека
Стрельба произошла в американском городе Солт-Лейк-Сити, два человека погибли, ещё шесть пострадали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T07:25:00+03:00
2026-01-08T07:25:00+03:00
в мире
солт-лейк-сити
в мире, солт-лейк-сити
В мире, Солт-Лейк-Сити
При в Солт-Лейк-Сити стрельбе погибли два человека

При в Солт-Лейк-Сити стрельбе погибли два человека, шесть пострадали

Машина полиции в США
Машина полиции в США - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Flickr / John Liu
Машина полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Солт-Лейк-Сити, два человека погибли, ещё шесть пострадали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
По информации телеканала, в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке у часовни, в которой проходили похороны.
Заголовок открываемого материала