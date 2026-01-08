Стармер обсудил с Трампом "сдерживание" России на Крайнем Севере

ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопросы "сдерживания" России на Крайнем Севере, заявила в четверг канцелярия британского премьера.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием "российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания... России на Крайнем Севере. В последние месяцы европейские союзники активизировали свои усилия по защите евроатлантических интересов, но для защиты региона можно сделать большее", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.
Британский премьер в четверг вечером также провел переговоры о "сдерживании" России с генсеком НАТО Марком Рютте, говорится в отдельном заявлении Даунинг-стрит.
"Генеральный секретарь проинформировал о состоявшемся сегодня утром заседании Североатлантического совета. Оба согласились с тем, что необходимо делать больше для сдерживания России на Крайнем Севере", - сообщили в канцелярии британского премьера.
Переговоры состоялись на фоне притязаний Трампа на Гренландию. Ранее американский лидер неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
