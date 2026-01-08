Стармер обсудил с Трампом "сдерживание" России на Крайнем Севере

Дональд Трамп во время встречи с Киром Стармером. Архивное фото

ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопросы "сдерживания" России на Крайнем Севере, заявила в четверг канцелярия британского премьера.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием "российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе . В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

"Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания... России на Крайнем Севере. В последние месяцы европейские союзники активизировали свои усилия по защите евроатлантических интересов, но для защиты региона можно сделать большее", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

Британский премьер в четверг вечером также провел переговоры о "сдерживании" России с генсеком НАТО Марком Рютте , говорится в отдельном заявлении Даунинг-стрит.

"Генеральный секретарь проинформировал о состоявшемся сегодня утром заседании Североатлантического совета. Оба согласились с тем, что необходимо делать больше для сдерживания России на Крайнем Севере", - сообщили в канцелярии британского премьера.

Переговоры состоялись на фоне притязаний Трампа на Гренландию . Ранее американский лидер неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.