Рейтинг@Mail.ru
Стармер выразил поддержку премьеру Дании по вопросу Гренландии - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/starmer-2066925137.html
Стармер выразил поддержку премьеру Дании по вопросу Гренландии
Стармер выразил поддержку премьеру Дании по вопросу Гренландии - РИА Новости, 08.01.2026
Стармер выразил поддержку премьеру Дании по вопросу Гренландии
Премьер Великобритании Кир Стармер во время переговоров с главой датского правительства Метте Фредериксен выразил поддержку Соединенным Королевством Дании по... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:36:00+03:00
2026-01-08T21:36:00+03:00
в мире
дания
сша
гренландия
кир стармер
метте фредериксен
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066733512_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_1849a344dda1a48b0c25e8c229149ad0.jpg
https://ria.ru/20260106/britanija-2066666868.html
https://ria.ru/20260107/velikobritanija-2066770745.html
дания
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066733512_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41fb7cb6219ba6e41848699a7eae5cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, сша, гренландия, кир стармер, метте фредериксен, дональд трамп
В мире, Дания, США, Гренландия, Кир Стармер, Метте Фредериксен, Дональд Трамп

Стармер выразил поддержку премьеру Дании по вопросу Гренландии

© REUTERS / LUDOVIC MARINПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер во время переговоров с главой датского правительства Метте Фредериксен выразил поддержку Соединенным Королевством Дании по вопросу Гренландии, заявила в четверг канцелярия британского премьера на фоне притязаний США на остров.
В понедельник Стармер заявил, что только Гренландия вместе с Данией могут определять свое будущее. Комментируя призыв Фредериксен к американскому лидеру Дональду Трампу прекратить угрожать датской автономной территории, он заверил, что поддерживает ее, и что она "права относительно будущего Гренландии". Однако в ходе пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже во вторник глава британского правительства ушел от ответа на вопрос о его оценке притязаний США на остров.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
6 января, 22:10
"Премьер подтвердил свою позицию по Гренландии", - говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам телефонного разговора двух лидеров.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину
7 января, 17:12
 
В миреДанияСШАГренландияКир СтармерМетте ФредериксенДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала