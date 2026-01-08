Стармер выразил поддержку премьеру Дании по вопросу Гренландии

ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер во время переговоров с главой датского правительства Метте Фредериксен выразил поддержку Соединенным Королевством Дании по вопросу Гренландии, заявила в четверг канцелярия британского премьера на фоне притязаний США на остров.

В понедельник Стармер заявил, что только Гренландия вместе с Данией могут определять свое будущее. Комментируя призыв Фредериксен к американскому лидеру Дональду Трампу прекратить угрожать датской автономной территории, он заверил, что поддерживает ее, и что она "права относительно будущего Гренландии". Однако в ходе пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже во вторник глава британского правительства ушел от ответа на вопрос о его оценке притязаний США на остров.

"Премьер подтвердил свою позицию по Гренландии", - говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.