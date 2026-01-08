https://ria.ru/20260108/ssha-2066933508.html
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы - РИА Новости, 08.01.2026
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы
08.01.2026
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере девять случаев массовой стрельбы произошло в США за первую неделю 2026 года, в результате чего восемь человек погибли и 34 получили ранения, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитического центра Gun Violence Archive (GVA).
В первый день года было три случая массовой стрельбы в Далласе
и Хьюстоне
в штате Техас
, а также в Джексоне
в штате Миссисипи
. По два случая произошло 3 и 4 января: в эти дни стрельба была зафиксирована в Денвере
(Колорадо
), Индианаполисе
(Индиана
), Луисвилле (Кентукки
) и Талботте (Теннесси
). Во вторник и среду массовая стрельба произошла в городах Монтгомери
в штате Алабама
и Солт-Лейк-Сити
в штате Юта
.
Наибольшее число раненных в рамках одного инцидента было зафиксировано в результате последней стрельбы в Юте, тогда пострадали шесть человек. Погибли в тот день двое, столько же жизней унесли инциденты в Талботте и Индианаполисе.
По данным GVA, в 2025 году в США
было 408 инцидентов с массовой стрельбой.
Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на полицию Солт-Лейк-Сити, что в городе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и шесть пострадали. По информации телеканала, в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке у часовни, в которой проходили похороны.
Местная полиция заявила, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Поиски подозреваемого продолжаются.