В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы
23:00 08.01.2026
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы - РИА Новости, 08.01.2026
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы
По меньшей мере девять случаев массовой стрельбы произошло в США за первую неделю 2026 года, в результате чего восемь человек погибли и 34 получили ранения,... РИА Новости, 08.01.2026
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы

РИА Новости: в США за неделю 2026 года произошло 9 случаев массовой стрельбы

Место преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Место преступления в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере девять случаев массовой стрельбы произошло в США за первую неделю 2026 года, в результате чего восемь человек погибли и 34 получили ранения, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитического центра Gun Violence Archive (GVA).
В первый день года было три случая массовой стрельбы в Далласе и Хьюстоне в штате Техас, а также в Джексоне в штате Миссисипи. По два случая произошло 3 и 4 января: в эти дни стрельба была зафиксирована в Денвере (Колорадо), Индианаполисе (Индиана), Луисвилле (Кентукки) и Талботте (Теннесси). Во вторник и среду массовая стрельба произошла в городах Монтгомери в штате Алабама и Солт-Лейк-Сити в штате Юта.
Наибольшее число раненных в рамках одного инцидента было зафиксировано в результате последней стрельбы в Юте, тогда пострадали шесть человек. Погибли в тот день двое, столько же жизней унесли инциденты в Талботте и Индианаполисе.
По данным GVA, в 2025 году в США было 408 инцидентов с массовой стрельбой.
Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на полицию Солт-Лейк-Сити, что в городе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и шесть пострадали. По информации телеканала, в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке у часовни, в которой проходили похороны.
Местная полиция заявила, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Поиски подозреваемого продолжаются.
