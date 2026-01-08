В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере девять случаев массовой стрельбы произошло в США за первую неделю 2026 года, в результате чего восемь человек погибли и 34 получили ранения, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитического центра Gun Violence Archive (GVA).

В первый день года было три случая массовой стрельбы в Далласе Хьюстоне в штате Техас , а также в Джексоне в штате Миссисипи . По два случая произошло 3 и 4 января: в эти дни стрельба была зафиксирована в Денвере Колорадо ), Индианаполисе Индиана ), Луисвилле ( Кентукки ) и Талботте ( Теннесси ). Во вторник и среду массовая стрельба произошла в городах Монтгомери в штате Алабама Солт-Лейк-Сити в штате Юта

Наибольшее число раненных в рамках одного инцидента было зафиксировано в результате последней стрельбы в Юте, тогда пострадали шесть человек. Погибли в тот день двое, столько же жизней унесли инциденты в Талботте и Индианаполисе.

По данным GVA, в 2025 году в США было 408 инцидентов с массовой стрельбой.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на полицию Солт-Лейк-Сити, что в городе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и шесть пострадали. По информации телеканала, в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке у часовни, в которой проходили похороны.