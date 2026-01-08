https://ria.ru/20260108/ssha-2066928976.html
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии - РИА Новости, 08.01.2026
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии
США призывают Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии, в противном случае Вашингтон будет вынужден вмешаться, заявил американский вице-президент... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:18:00+03:00
2026-01-08T22:18:00+03:00
2026-01-08T22:18:00+03:00
в мире
сша
европа
гренландия
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012785441_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_bc4560ba03828ac68b04f9c878bb930b.jpg
https://ria.ru/20260108/vens-2066928038.html
сша
европа
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012785441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b113f8405e8cccb5e83628ee8e61f55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, гренландия, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Европа, Гренландия, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии
Вэнс: США призывают Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии