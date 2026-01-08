Рейтинг@Mail.ru
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии - РИА Новости, 08.01.2026
22:18 08.01.2026
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии
США призывают Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии, в противном случае Вашингтон будет вынужден вмешаться, заявил американский вице-президент... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
сша
европа
гренландия
джеймс дэвид вэнс
сша
европа
гренландия
в мире, сша, европа, гренландия, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Европа, Гренландия, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии

Вэнс: США призывают Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии

© AP Photo / Manish SwarupВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Manish Swarup
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США призывают Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии, в противном случае Вашингтон будет вынужден вмешаться, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Мы просим наших европейских друзей отнестись к безопасности этой территории более серьезно, потому что если они этого не сделают, Соединенным Штатам придется принять соответствующие меры", - сообщил он журналистам на брифинге.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс рассказал, когда Рубио встретится с лидерами Дании и Гренландии
В миреСШАЕвропаГренландияДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
