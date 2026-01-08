Рейтинг@Mail.ru
Белый дом объявил о незапланированном брифинге с участием Вэнса
20:20 08.01.2026
Белый дом объявил о незапланированном брифинге с участием Вэнса
Глава пресс-службы Белого дома Каролин Левитт сообщила о проведении в четверг внепланового брифинга в 21.00 мск с участием вице-президента США Джея Ди Вэнса на... РИА Новости, 08.01.2026
в мире, миннеаполис, сша, каролин левитт, джеймс дэвид вэнс
В мире, Миннеаполис, США, Каролин Левитт, Джеймс Дэвид Вэнс
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава пресс-службы Белого дома Каролин Левитт сообщила о проведении в четверг внепланового брифинга в 21.00 мск с участием вице-президента США Джея Ди Вэнса на фоне ожесточенных массовых протестов в Миннесоте.
В расписании Белого дома, опубликованном в среду, пресс-брифинг не значится, его тема также остается неизвестной.
"Сегодня в 13.00 (21.00 мск) я выйду к трибуне вместе с вице-президентом. Следите за трансляцией!" - написала Левитт в соцсети X.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, и у нее - трое детей.
Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг заявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
