Белый дом объявил о незапланированном брифинге с участием Вэнса

В расписании Белого дома, опубликованном в среду, пресс-брифинг не значится, его тема также остается неизвестной.

В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.