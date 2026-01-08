Сенат поддержал запрет участия ВС США в действиях против Венесуэлы

Сенат США принимает решение о запрете использовать ВС США в Венесуэле
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. США нанесли авиаудары по Каракасу. Атаке подверглись разные районы города, а также аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра, где расположены военные объекты. Атака произошла в два часа ночи по местному времени.
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Сенат США во время процедурного голосования одобрил резолюцию, запрещающую участие американских войск в военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса.
Инициативу, авторами которой выступили демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол, поддержали 52 сенатора, 47 выступили против. После преодоления процедурного барьера текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава сената.
Документ предписывает президенту Дональду Трампу прекратить использовать американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее — если только не объявлена война или конгресс не дал на это специальное разрешение.
Согласно Конституции США, только парламент наделен правом объявлять войну. Кроме этого, Закон о военных полномочиях 1973 года обязывает президента уведомлять конгресс о начале военных действий. Однако на практике американские лидеры неоднократно игнорировали это требование, в том числе во время военных кампаний во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.
Трамп, в свою очередь, резко раскритиковал республиканцев, поддержавших резолюцию. Он заявил, что их действия подрывают обороноспособность и безопасность страны, и назвал Закон о военных полномочиях неконституционным. Глава Белого дома добавил, что по этому вопросу на следующей неделе в сенате состоится "более важное голосование".
Накануне госсекретарь Марко Рубио представил трехэтапный план США по Венесуэле. Он, в частности, включает восстановление экономики страны при условии доступа туда американского бизнеса.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.
