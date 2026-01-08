Рейтинг@Mail.ru
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/ssha-2066913176.html
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате - РИА Новости, 08.01.2026
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате
Американские нефтяные компании добиваются от администрации президента Дональда Трампа четких ответов о том, будут ли защищены их инвестиции в нефтяной сектор... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:43:00+03:00
2026-01-08T19:43:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
chevron
conocophillips
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066911438.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066910613.html
https://ria.ru/20260108/khersh-2066910316.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, chevron , conocophillips, оон, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Chevron , ConocoPhillips, ООН, Силия Флорес
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате

Сенатор Тун: нефтяные компании США ждут гарантий защиты инвестиций в Венесуэле

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американские нефтяные компании добиваются от администрации президента Дональда Трампа четких ответов о том, будут ли защищены их инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы, заявил лидер большинства в сенате Джон Тун.
"Они (нефтяные компании США - ред.) добиваются ясности, насколько будут защищены их инвестиции (в Венесуэле - ред.). Это важный вопрос, на который необходимо получить ответ, и именно над этим сейчас работает президент (Трамп - ред.) вместе со своей командой, чтобы такие инвестиции могли состояться", - сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT
Вчера, 19:28
Слова сенатора прозвучали за день до намеченной встречи Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний США, включая Chevron, Exxon, Chevron и ConocoPhillips, для обсуждения плана действий в Венесуэле после военной операции Вашингтона в Каракасе по захвату президента страны Николаса Мадуро.
Ранее в четверг министр энергетики США Крис Райт, комментируя в эфире телеканала Fox Business планы администрации Трампа в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, заявил о возможности разработки рамочного соглашения между десятками нефтяных компаний США для совместного инвестирования в эту латиноамериканскую страну.
По данным издания New York Times, амбициозный план Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнется с серьезными трудностями и потребует значительных вложений и времени.
По мнению бывшего руководителя проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири, при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллионов баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займет годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы.
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В США считают, что у Венесуэлы быстро кончатся средства, пишут СМИ
Вчера, 19:16
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле
Вчера, 19:07
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампChevronConocoPhillipsООНСилия Флорес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала