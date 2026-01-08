Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото

Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американские нефтяные компании добиваются от администрации президента Дональда Трампа четких ответов о том, будут ли защищены их инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы, заявил лидер большинства в сенате Джон Тун.

"Они (нефтяные компании США - ред.) добиваются ясности, насколько будут защищены их инвестиции (в Венесуэле - ред.). Это важный вопрос, на который необходимо получить ответ, и именно над этим сейчас работает президент ( Трамп - ред.) вместе со своей командой, чтобы такие инвестиции могли состояться", - сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.

Слова сенатора прозвучали за день до намеченной встречи Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний США, включая Chevron , Exxon, Chevron и ConocoPhillips , для обсуждения плана действий в Венесуэле после военной операции Вашингтона Каракасе по захвату президента страны Николаса Мадуро

Ранее в четверг министр энергетики США Крис Райт, комментируя в эфире телеканала Fox Business планы администрации Трампа в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, заявил о возможности разработки рамочного соглашения между десятками нефтяных компаний США для совместного инвестирования в эту латиноамериканскую страну.

По данным издания New York Times, амбициозный план Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнется с серьезными трудностями и потребует значительных вложений и времени.

По мнению бывшего руководителя проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири, при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллионов баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займет годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.