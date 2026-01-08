Рейтинг@Mail.ru
США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT
19:28 08.01.2026
США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT
США могут скоро признать нынешнее правительство Венесуэлы для стимулирования инвестиций в эту латиноамериканскую страну, сообщает британская газета Financial... РИА Новости, 08.01.2026
FT: США могут признать новое правительство Венесуэлы для привлечения инвестиций

Делси Родригес
Делси Родригес
Делси Родригес
Делси Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. США могут скоро признать нынешнее правительство Венесуэлы для стимулирования инвестиций в эту латиноамериканскую страну, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к венесуэльскому правительству.
"Вашингтон официально не признает правительство (врио президента Венесуэлы Дельси - ред.) Родригес, что создает юридические риски для любой фирмы, которая подпишет контракты с этой администрацией. Но, по словам источника, он ожидает, что Вашингтон "очень скоро" признает правительство в Каракасе, чтобы облегчить этот процесс", - сообщает издание.
Ла-Гуайра, Венесуэла
В США считают, что у Венесуэлы быстро кончатся средства, пишут СМИ
Вчера, 19:16
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
Журналист Сеймур Херш
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле
Вчера, 19:07
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроООНСилия ФлоресДональд Трамп
 
 
