Рейтинг@Mail.ru
В США считают, что у Венесуэлы быстро кончатся средства, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/ssha-2066910613.html
В США считают, что у Венесуэлы быстро кончатся средства, пишут СМИ
В США считают, что у Венесуэлы быстро кончатся средства, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
В США считают, что у Венесуэлы быстро кончатся средства, пишут СМИ
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа считают, что у властей Венесуэлы через несколько недель закончатся финансовые ресурсы в случае, если они... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T19:16:00+03:00
2026-01-08T19:16:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ba15167c116ef5a0feb8dc428dbbbb50.jpg
https://ria.ru/20260108/lukashenko-2066910485.html
https://ria.ru/20260108/khersh-2066910316.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1fd9801d1fb4cf76ec40fa4c1be0f36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
В США считают, что у Венесуэлы быстро кончатся средства, пишут СМИ

WP: США считают, что при отказе от сотрудничества у Венесуэлы кончатся деньги

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа считают, что у властей Венесуэлы через несколько недель закончатся финансовые ресурсы в случае, если они не будут сотрудничать с Соединенными Штатами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух информированных американских чиновников.
"Чиновники администрации Трампа говорят, что у правительства Венесуэлы есть всего несколько недель прежде чем оно "обанкротится", если оно не будет "играть по правилам", - пишет издание.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Лукашенко прокомментировал возможную наземную операцию США в Венесуэле
Вчера, 19:15
Как поясняет газета, аналитики и экономисты считают, что по истечении этого срока у властей Венесуэлы может не остаться средств для финансирования ключевых направлений, например для выплаты зарплат правоохранителям.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Херш назвал главную цель операции США в Венесуэле
Вчера, 19:07
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала