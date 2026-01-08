Рейтинг@Mail.ru
США не хотят "значимых ролей" Ирана и России в Венесуэле, заявил Райт
18:49 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/ssha-2066908428.html
США не хотят "значимых ролей" Ирана и России в Венесуэле, заявил Райт
США не хотят "значимых ролей" Ирана и России в Венесуэле, заявил Райт
Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что США не желают, чтобы "значимую роль" в Венесуэле играли Россия и Иран, при этом последний он... РИА Новости, 08.01.2026
США не хотят "значимых ролей" Ирана и России в Венесуэле, заявил Райт

Глава Минэнерго: США не хотят, чтобы Иран и РФ играли в Венесуэле значимую роль

Флаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что США не желают, чтобы "значимую роль" в Венесуэле играли Россия и Иран, при этом последний он причислил к "террористическим организациям".
"Мы не хотим, чтобы Иран, другие террористические организации и Россия играли значимую роль в Венесуэле", - сказал Райт в эфире телеканала Fox Business.
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США не позволят Китаю контролировать Венесуэлу, заявил министр энергетики
Вчера, 18:38
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ о якобы требованиях Вашингтона к Венесуэле полностью прекратить отношения с Россией и Китаем. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Карлсон обратился к руководству США из-за России
Вчера, 17:59
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияСилия ФлоресКаролин ЛевиттНиколас МадуроООН
 
 
