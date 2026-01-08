США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН

"Министерство финансов США уведомило Зеленый климатический фонд (GCF) о том, что Соединенные Штаты выходят из фонда и покидают свой пост в совете директоров GCF, и это решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении министерства.

"Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, подобные Зеленому климатическому фонду (GCF), цели которых противоречат тому факту, что доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности", - привело его слова министерство финансов.