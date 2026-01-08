https://ria.ru/20260108/ssha-2066904479.html
США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН
США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН - РИА Новости, 08.01.2026
США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН
США незамедлительно выходят из Зеленого климатического фонда ООН, следует из пресс-релиза американского министерства финансов. РИА Новости, 08.01.2026
сша
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости.
США незамедлительно выходят из Зеленого климатического фонда ООН, следует
из пресс-релиза американского министерства финансов.
В среду президент США Дональд Трамп
подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН
, а также 31 структуры ООН.
"Министерство финансов США уведомило Зеленый климатический фонд (GCF) о том, что Соединенные Штаты выходят из фонда и покидают свой пост в совете директоров GCF, и это решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении министерства.
Глава минфина США Скотт Бессент
назвал GCF "радикальной организацией", деятельность которой ставит под сомнение идею о том, что энергия способствует экономическому росту и снижению уровня бедности.
"Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, подобные Зеленому климатическому фонду (GCF), цели которых противоречат тому факту, что доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности", - привело его слова министерство финансов.
Зеленый климатический фонд создали в 2010 году в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата в качестве оперативного финансового механизма для оказания помощи развивающимся государствам в устранении или хотя бы смягчении последствий изменения климата. GCF базируется в Инчхоне
в Южной Корее
.