18:08 08.01.2026 (обновлено: 18:09 08.01.2026)
США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН
США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН
США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН

США объявили о незамедлительном выходе из Зеленого климатического фонда ООН

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США незамедлительно выходят из Зеленого климатического фонда ООН, следует из пресс-релиза американского министерства финансов.
В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.
"Министерство финансов США уведомило Зеленый климатический фонд (GCF) о том, что Соединенные Штаты выходят из фонда и покидают свой пост в совете директоров GCF, и это решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении министерства.
Глава минфина США Скотт Бессент назвал GCF "радикальной организацией", деятельность которой ставит под сомнение идею о том, что энергия способствует экономическому росту и снижению уровня бедности.
"Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, подобные Зеленому климатическому фонду (GCF), цели которых противоречат тому факту, что доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности", - привело его слова министерство финансов.
Зеленый климатический фонд создали в 2010 году в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата в качестве оперативного финансового механизма для оказания помощи развивающимся государствам в устранении или хотя бы смягчении последствий изменения климата. GCF базируется в Инчхоне в Южной Корее.
В миреСШАДональд ТрампСкотт БессентООН
 
 
