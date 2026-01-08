https://ria.ru/20260108/ssha-2066904358.html
Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром
Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром - РИА Новости, 08.01.2026
Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром
Европейские страны опять устанавливают максимумы отбора газа из подземных хранилищ, обратил внимание "Газпром". РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T18:06:00+03:00
2026-01-08T18:06:00+03:00
2026-01-08T18:06:00+03:00
в мире
европа
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066773183.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, газпром
Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром
Газпром: Европа опять устанавливает максимумы отбора газа из подземных хранилищ