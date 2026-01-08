Рейтинг@Mail.ru
Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром - РИА Новости, 08.01.2026
18:06 08.01.2026
Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром
Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
© РИА Новости / Александр Гальперин
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Европейские страны опять устанавливают максимумы отбора газа из подземных хранилищ, обратил внимание "Газпром".
"Европа опять устанавливает максимумы отбора газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих дней суточные объемы газа за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Ранее этой зимой были зафиксированы максимальные суточные отборы газа для 24, 25, 26 и 31 декабря.
