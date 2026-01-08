Рейтинг@Mail.ru
Карлсон обратился к руководству США из-за России - РИА Новости, 08.01.2026
17:59 08.01.2026
Карлсон обратился к руководству США из-за России
Карлсон обратился к руководству США из-за России - РИА Новости, 08.01.2026
Карлсон обратился к руководству США из-за России
Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х призвал руководство США заключить союз с Россией. РИА Новости, 08.01.2026
Карлсон обратился к руководству США из-за России

Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с Россией

Такер Карлсон
Такер Карлсон
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х призвал руководство США заключить союз с Россией.
«
"Честно говоря, сложно переоценить заинтересованность Москвы в том, что происходит на востоке Украины. Если такая великая держава, как Россия, чувствует опасность на своих границах, она предпринимает действия для самозащиты. Сложно упрекнуть Путина в том, что он вмешивается в дела Киева. Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны", — сказал он.
Американский сенатор Линдси Грэм*
В США запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России
Вчера, 15:58
Вчера, 15:58
Также журналист предположил, что потенциальному союзу с Москвой мешают отдельно взятые американские сенаторы неоконсервативных взглядов. По его мнению, они уверены, что якобы каким-то образом владеют Россией или хотят вернуть ее под свое внешнее управление.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Американский журналист Такер Карлсон
США готовятся к мировой войне, заявил Карлсон
Вчера, 06:47
Вчера, 06:47
 
