МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х призвал руководство США заключить союз с Россией.
«
"Честно говоря, сложно переоценить заинтересованность Москвы в том, что происходит на востоке Украины. Если такая великая держава, как Россия, чувствует опасность на своих границах, она предпринимает действия для самозащиты. Сложно упрекнуть Путина в том, что он вмешивается в дела Киева. Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны", — сказал он.
Также журналист предположил, что потенциальному союзу с Москвой мешают отдельно взятые американские сенаторы неоконсервативных взглядов. По его мнению, они уверены, что якобы каким-то образом владеют Россией или хотят вернуть ее под свое внешнее управление.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
США готовятся к мировой войне, заявил Карлсон
Вчера, 06:47