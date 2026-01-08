Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт выразил мнение, что все страны мира испытывают желание дружить и сотрудничать с Вашингтоном.

Министр также отметил, что в мире существует множество проблем, которые могут быть решены "при смелом и четком американском лидерстве".