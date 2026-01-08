Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 08.01.2026 (обновлено: 17:34 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/ssha-2066897756.html
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном - РИА Новости, 08.01.2026
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном
Министр энергетики США Крис Райт выразил мнение, что все страны мира испытывают желание дружить и сотрудничать с Вашингтоном. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:26:00+03:00
2026-01-08T17:34:00+03:00
в мире
сша
гренландия
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044143094_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_68cea7b8ee44643c956fca6d849428a3.jpg
https://ria.ru/20260108/grenlandiya-2066896426.html
https://ria.ru/20260108/kallas-2066893833.html
сша
гренландия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044143094_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_15cf9e208b03b25906773595f5f3fade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, государственный департамент сша, politico
В мире, США, Гренландия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, Государственный департамент США, Politico
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном

Глава Минэнерго США Райт: все страны мира хотят дружить с Вашингтоном

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт выразил мнение, что все страны мира испытывают желание дружить и сотрудничать с Вашингтоном.
"На Земле нет ни одной страны, которая не хотела бы дружить и сотрудничать с Соединенными Штатами", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox Business.
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Постпред США при НАТО призвал союзников снизить накал вокруг Гренландии
Вчера, 17:13
Министр также отметил, что в мире существует множество проблем, которые могут быть решены "при смелом и четком американском лидерстве".
Райт также добавил, что у Соединенных Штатов нет планов повторить опыт операции в Венесуэле применительно к Ирану.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Посол Венесуэлы в Турции Фрэди Эдуардо Молина Гутьеррес заявил 5 января, что, хотя Каракас не считает Вашингтон врагом, поддерживать дружеские отношения с ним после произошедшего будет проблематично.
Госдепартамент США 5 января объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов. К своему посту ведомство прикрепило черно-белый фотоснимок президента США Дональда Трампа на одном из официальных мероприятий, поверх которого написан слоган "Это НАШЕ полушарие".
Трамп также неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Позднее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. Издание Politico 8 января сообщило, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских сил на Гренландию.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае нападения США на Гренландию
Вчера, 16:54
 
В миреСШАГренландияВашингтон (штат)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресГосударственный департамент СШАPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала