В США допустили, что Китай продолжит участвовать в экономике Венесуэлы - РИА Новости, 08.01.2026
17:22 08.01.2026
В США допустили, что Китай продолжит участвовать в экономике Венесуэлы
в мире
сша
венесуэла
китай
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
сша
венесуэла
китай
в мире, сша, венесуэла, китай, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Китай, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
В США допустили, что Китай продолжит участвовать в экономике Венесуэлы

Глава Минэнерго Райт допустил присутствие КНР в Венесуэле при доминировании США

Города мира. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт не исключил, что Китай продолжит участвовать экономической жизни Венесуэлы после недавней американской операции в Каракасе, но только при условии доминирования Соединенных Штатов.
"Я думаю, вы, вероятно, увидите долгосрочное присутствие Китая в Венесуэле, пока Соединённые Штаты остаются там доминирующей силой... Возможен ли баланс в отношениях с Китаем (по этому вопросу - ред.)? Я думаю, что да", - сказал Райт в интервью Fox Business.

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Китайский эксперт рассказал о последствиях операции США против Венесуэлы
4 января, 14:13
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке
6 января, 11:17
 
В миреСШАВенесуэлаКитайНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
