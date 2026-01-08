В США допустили, что Китай продолжит участвовать в экономике Венесуэлы

«

"Я думаю, вы, вероятно, увидите долгосрочное присутствие Китая в Венесуэле, пока Соединённые Штаты остаются там доминирующей силой... Возможен ли баланс в отношениях с Китаем (по этому вопросу - ред.)? Я думаю, что да", - сказал Райт в интервью Fox Business.